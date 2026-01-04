Altınordu'da iki oyuncu gönderildi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 9 puanla 18'inci sırada giren Altınordu, ikinci yarı öncesi 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bahis soruşturmasında 7 futbolcusunun ceza alması üzerine kasım ve aralık aylarında kadrosuna amatör lisanslı 6 takviye yapan İzmir temsilcisi, bu isimlerden kaleci Arda Mutlu (18) ve sağ bek İsmail Kayalı (27) ile vedalaştı.

İsmail, kırmızı-lacivertli formayla 4 lig maçında 253 dakika oyunda kalırken, Arda ise forma şansı bulamadı. Altınordu, bahis soruşturmasında 9 ay ceza alan Uğur Çetinkaya'nın yanı sıra verim alamadığı Alper Emir Aksoy ve Fırat Başkaya'nın sözleşmelerini ilk yarı bitmeden feshetmişti. Yönetimin ara transfer döneminde kadroya yeni takviyeler yapacağı öğrenildi.