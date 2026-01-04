Altınordu'da iki oyuncu gönderildi

Haberler

İzmir temsilcisi Altınordu, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18'inci sırada devre arasına girerken, bahis soruşturması nedeniyle iki oyuncusuyla yollarını ayırdı. Kaleci Arda Mutlu ve sağ bek İsmail Kayalı ile sözleşmeler feshedildi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 9 puanla 18'inci sırada giren Altınordu, ikinci yarı öncesi 2 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Bahis soruşturmasında 7 futbolcusunun ceza alması üzerine kasım ve aralık aylarında kadrosuna amatör lisanslı 6 takviye yapan İzmir temsilcisi, bu isimlerden kaleci Arda Mutlu (18) ve sağ bek İsmail Kayalı (27) ile vedalaştı.

İsmail, kırmızı-lacivertli formayla 4 lig maçında 253 dakika oyunda kalırken, Arda ise forma şansı bulamadı. Altınordu, bahis soruşturmasında 9 ay ceza alan Uğur Çetinkaya'nın yanı sıra verim alamadığı Alper Emir Aksoy ve Fırat Başkaya'nın sözleşmelerini ilk yarı bitmeden feshetmişti. Yönetimin ara transfer döneminde kadroya yeni takviyeler yapacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
