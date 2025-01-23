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Altınordu, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi

Altınordu, İki Yeni Transferle Kadrosunu Güçlendirdi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, FC Bocholt'tan sol bek Ali Barak ve Salzburg 2 takımından orta saha oyuncusu Alparslan Baran ile sözleşme imzaladı. Her iki futbolcu da çalışarak takıma katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Altınordu, FC Bocholt'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Ali Barak ve Salzburg 2 takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alparslan Baran'ı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte takviyelere başladı. İzmir ekibi iki takviye birden yaparak kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-lacivertliler, FC Bocholt'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Ali Barak ve Red Bull Salzburg 2 takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Alparslan Baran'ı kadrosuna kattı. İki futbolcu ile de 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Alpaslan Baran: "Gelişimimiz için burada her şey var"

Düzenlenen imza törende açıklamalarda bulunan yeni transfer Alpaslan Baran, " Altınordu'nun bana güvenini biliyorum. Çok çalışarak bu formanın hakkını vermeyi çok istiyorum. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Sabırla bekledim. Şimdi Altınordu'ya imza attım. Şampiyonluk yolunda takımın bir parçası olmak için elimden geleni yapacağım. Salzburg'dan geliyorum. Oradan daha güzel bir tesis hayal etmek zor, orada her şey vardı. Burası da o kadar güzel. Gelişimimiz için burada her şey var. İnşallah burada başarılı oluruz" diye konuştu.

Ali Barak: "Çok çalışacağım"

Altınordu'nun bir diğer yeni transferi Ali Barak da Altınordu'ya geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Formayı kazanmak içi var gücümle çalışacağım. Altınordu'nun tesisleri ve imkanları çok güzel. Başarılı olmak için çok çalışacağım ve takımım için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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