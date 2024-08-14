Altınordu, gurbetçi oyuncularının lisanslarını çıkardı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, gurbetçi oyuncularından ikisine daha lisans çıkardı. Almanya ekibi Babelsberg 03'ten transfer edilen 27 yaşındaki forvet arkası Tahsin Çakmak ile SV Lippstadt 08'den transfer edilen 22 yaşındaki sağ bek Yusuf Örnek'in lisansları, "Yurtdışı transfer" olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na yansıdı. Böylelikle Altınordu'nun 12 yeni transferinden 7'sinin lisansı çıkmış oldu. İzmir temsilcisi henüz lisansları çıkmayan Ali Çırak, Emir Can Gencel, Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in işlemlerini de sorunsuz bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor