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Altınordu Gaziantep'te genç yetenekleri arayacak

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Altınordu FK Bölgeler Futbol Turnuvası 9 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Altınordu FK Bölgeler Futbol Turnuvası 9 Aralık Cumartesi günü Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Altınordu Gaziantep Futbol Okulu ve Şehitkamil Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek turnuva, Hayri Özkeçeci Spor Kompleksinde düzenlenecek.

Altınordu Futbol Okullar Gaziantep Bölge Sorumlusu Taner Günebakan, AA muhabirine, turnuvaya 7 ilden 300 genç sporcunun katılacağını söyledi.

Organizasyonda 9-13 yaş arasındaki futbolcu adaylarının forma giyeceğini aktaran Günebakan, "Bu organizasyonla Türk futboluna iyi birey, iyi vatandaş ve iyi futbolcu kazandırma yolunda hazırlanıyoruz. Bu bilinçle ilerlemek isteyen Altınordu FK, çocuklar içinden en iyisini seçmeyi planlıyor. O yüzden geleceğin önemli futbolcularını bölgemizden çıkarmak için organizasyonu çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Turnuvanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileyen Günebakan, tüm futbolseverleri organizasyonu izlemeye davet etti.

Kaynak: AA / Spor

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