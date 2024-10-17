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Altınordu Futbolcuları Beykoz Maçı Öncesi İddialı Konuştu

Altınordu Futbolcuları Beykoz Maçı Öncesi İddialı Konuştu
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TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, Pazar günü Beykoz Anadolu Spor ile oynayacakları maçta galibiyet hedefliyor. Kaan Baysal ve Hüseyin Bulut, takım olarak iyi bir form yakaladıklarını ve deplasmandan mutlu bir sonuç almak istediklerini belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kaan Baysal ve Hüseyin Bulut, kulüp televizyonuna yaptıkları açıklamayla Pazar günü deplasmanda oynayacakları maçta Beykoz Anadolu Spor'u mağlup etmek istediklerini söyledi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alan Altınordu, topladığı 15 puanla 5. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, hafta sonu oynanacak 8. hafta mücadelesinde Beykoz Anadolu Spor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertli formayı giyen Kaan Baysal ve Hüseyin Bulut, kulüp televizyonuna karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Bu sezon Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynadıkları 4 maçı da kazandığımızı hatırlatan Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Kaan Baysal "Ligde oldukça iyi bir gidişatımız var. Herkes artık buranın zor bir deplasman olduğunu biliyor. Biz de evimizde şu ana kadar oynadığımız tüm maçları kazanarak bunu ispatladık" dedi.

Takım içindeki havanın gayet iyi olduğuna vurgu yapan tecrübeli oyuncu, "Takımımızda yetenekli gençlerimiz var. Hepsinin önü de açık, öğrenmeye açlar. Biz de onlara abilik yapıyoruz" diye konuştu.

Kaan Baysal, Beykoz Anadolu Spor ile oynayacağımız maçla ilgili olarak da "Beykoz ile zorlu bir mücadele oynayacağız. Onların da iyi bir gidişatı var ama biz o deplasmandan mutlu bir şekilde evimize dönmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Hüseyin Bulut : "İlk golümü attığım için mutluyum"

Öte yandan lider Kastamonuspor ile oynanan maçta takımımızın galibiyet golünü atan Hüseyin Bulut da "Altınordu forması altında ilk golümü attım çok mutluyum. Umarım devam da geliyor. Özellikle iç sahada iyi bir performansımız var. Deplasmandan da iyi sonuçla gelip çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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