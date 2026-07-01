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Altınordu FK'dan lige katılmama kararı Açıklaması

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Altınordu FK, bu sezon TFF 2. Lig'de yer almayacağını duyurdu. Kulüp, 14 yıllık süreçte armayı layıkıyla taşıdığını ancak yorulduklarını belirterek, genç futbolcu yetiştiriciliğine odaklanacaklarını açıkladı.

Nesile 2. Lig ekiplerinden Altınordu FK, bu sezon lige katılmama kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2012 yılından bugüne geçen 14 yıllık süreçte Altınordu armasının ismine yakışır şekilde temsil edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altınordu FK olarak bu sezon TFF 2. Lig'e katılmama kararı almış bulunuyoruz. Türk futbolunda yetiştiricilik kulvarında önemli bir farkındalık yarattık ancak artık yorulduk. Devralma konusunda böyle bir yükün altına giremeyeceklerini ifade eden Altınordu Spor Kulübü yönetimiyle birlikte tam 1 yıl boyunca Altınordu armasını layıkıyla taşıyacak yatırımcı aradık maalesef bulamadık. Bu toprakların çocuklarına sözümüz var. Elimiz ayağımız tuttuğu ve aklımız yettiği sürece onlarla beraber olacağız. Türk futbolunun tabanında yapılacak çok iş var. Edirne'den Van'a kadar çocuk futbolunun sağlıklı gelişimi için uğraş vereceğiz. Asıl amacımız olan genç futbolcu yetiştiriciliği, 7-15 yaş çocuk futbolu faaliyetimize yoğunlaşacağımızı futbol kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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