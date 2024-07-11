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Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan: Yeni sezon hazırlıkları iyi geçiyor

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Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının gayet iyi geçtiğini ve herkesin farklı bir Altınordu izleyeceğini söyledi. Transferlerin erken katılması ve takım içindeki uyum sürecinin hızlı atlattığını belirten Şahan, oyuncuların istek ve arzularının üst seviyede olduğunu ifade etti.

Altınordu FK Teknik Direktörü Olcay Şahan, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının gayet iyi geçtiğini ve herkesin farklı bir Altınordu izleyeceğini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ilk etap çalışmalarını değerlendiren Şahan, "Başkanımıza, sportif direktörümüze ve oyuncu alım direktörümüze teşekkür ediyorum. Transferler erkenden takıma katıldı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Birkaç oyuncu daha kadroya katılabilir yine bazı oyuncularımıza talipler var, bazı oyuncularımız da gidebilir. Sezon başlangıcı gayet iyi oldu. Tüm futbolcularımızın istek ve arzuları çok üst seviyede. Bu sezon herkes farklı bir Altınordu izleyecek. İzleyenler de sahada temposu, oyun zekası yüksek ve keyif veren bir takım görecekler" diye konuştu.

"Uyum sürecini hızlı atlattık"

Transfer sezonunda gurbetçi oyuncuları kadroya kattıklarını vurgulayan Şahan, "Transferlerimizin hepsi uzun süre takip edilerek alındı. Uyum sürecinin biraz fazla süreceğini tahmin ediyorduk fakat takım içindeki uyum süreci çabuk aşıldı. Tam bir takım olduk. Sahada herkes mücadele edip, savaşacak ve daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum. Takım içindeki uyumdan memnunum" dedi.

Altınordu, 16 Temmuz Salı gününe kadar izin yapacak ve aynı gün Kocaeli Kartape'ye giderek ikinci etap kamp çalışmalarını burada sürdürecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Olcay Şahan Altınordu Spor Güncel Haberler

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