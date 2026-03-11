Altınordu evinde umut arıyor

Haberler

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasreti 8 maça yükselen Altınordu yarın hafta içi mesaisinde düşme hattındaki rakiplerinden Karaman FK'yı konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.30'da başlayacak 30'uncu hafta mücadelesinde Kadir Demir düdük çalacak. Maçın biletleri 1 TL'den satılacak.

Altınordu'da U17 Milli Takımı'nda yer alan stoper Bilal forma giyemeyecek. Ligde 15 puanla maç eksiğiyle son sırada yer alan Altınordu, 17 puanı bulunan Karaman ekibini yenerek kümede kalma umutlarını korumayı ve bu sezon seyircisi önündeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Yusuf Şimşek de takımın başında yer alacağı 4'üncü maçında 3 puanla tanışmak istiyor. Altınordu rakibine ilk yarıda 2-0 yenilmişti.

