Altınordu, Lider Batman Petrolspor'u Konuk Ediyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 15 puanla düşme hattında yer alan Altınordu yarın 28'inci hafta mücadelesinde evinde 58 puanı bulunan lider Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda Yakup Özhan düdük çalacak. Maçın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak.

Teknik direktör Yusuf Şimşek önderliğindeki çıktığı ilk maçta deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kalan Altınordu ligde geçen haftayı bay geçti. Teknik patron Şimşek, seyirci önünde ilk sınavını verecek. Karşılaşma öncesi Altınordu Spor Kulübü yönetiminin verdiği iftar yemeği ile moral bulan kırmızı-lacivertliler, Batman Petrolspor'u yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı