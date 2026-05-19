Altınordu'dan Süper Lig'e iki genç yetenek
Altınordu altyapısından yetişen Onuralp Çevikkan ve Ata Yanık, Süper Lig'de ilk kez forma giydi. Kaleci Onuralp, Trabzonspor'da; stoper Ata ise Konyaspor'da ilk maçına çıktı. Altınordu, eski oyuncularını tebrik edip başarılar diledi.
2'nci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen iki genç oyuncusunun geçen hafta Süper Lig'deki ilk maçlarına çıkmasıyla gururlandı. Futbola başladığı İzmir ekibinde profesyonel olup, A takımda oynamadan 2023'te 700 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer olan 20 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan, Karadeniz ekibinin evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olduğu son hafta maçında ilk kez Süper Lig'de boy gösterdi. Altınordu'da profesyonel olup 2025'te altyapıdan direkt Konyaspor'a transfer olan stoper Ata Yanık (17) da Konya takımının deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenildiği son müsabakada ilk kez Süper Lig tecrübesi yaşadı. Altınordu tebrik ettiği iki eski oyuncusuna başarı diledi.