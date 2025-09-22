Haberler

Altınordu, Elazığspor Maçında Galibiyet Alamadı

Altınordu, Elazığspor Maçında Galibiyet Alamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu, evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup oldu. 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, 18'inci sırada yer alıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, 5 haftanın geride kaldığı ligde galibiyet yüzü göremedi. Çıktığı 5 müsabakada 3 yenilgi, 2 beraberlik alan İzmir ekibi, 2 puanla 18'inci sırada yer buldu. Elazığspor karşısında Burak Gültekin'in 34'üncü dakikada penaltıya neden olup kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-lacivertliler, 2-0 geriye düştükten sonra 1 gol bulmasına rağmen sahadan puan çıkaramadı.

Elazığspor randevusu öncesi oynadığı 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Altınordu'da ikinci yarıda oyuna giren Keni Var Uzun, takımın gol orucunu bozdu. Yeni transferlerden Serkan Dursun ilk 11'de yer alırken, Kerim Avcı sonradan oyuna girerek ligde ilk kez forma giydiler. Son transferlerden Berat Kalkan ise 90 dakikayı kulübede tamamladı. İzmir temsilcisi bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ekibine fırçayı basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.