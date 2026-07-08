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Altınordu'dan Arif Şimşir mesajı

Altınordu'dan Arif Şimşir mesajı
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Altınordu altyapısından yetişen 21 yaşındaki kaleci Arif Şimşir, geçen sezon 7 penaltı kurtarışıyla dikkat çekti ve Süper Lig ekibi Çorum FK ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altınordu, altyapısında yetişen kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig temsilcisi ARCA Çorum FK'ya transfer olmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Geçen sezon 2'nci Lig'de Altınordu formasıyla 7 penaltı vuruşu kurtararak dikkat çeken 21 yaşındaki file bekçisi, Çorum ekibiyle 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Öz Kaynak Sistemi'mizden (ÖKS) yetiştikten sonra A takımımıza yükselen ve gösterdiği başarılı performansla futbol kamuoyunun dikkatini çeken Arif Şimşir, Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'ya transfer oldu. Arif'e Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Arif Şimşir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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