Altınordu'da Teknik Ekiple Ayrılıklar Devam Ediyor
Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş'in ekibindeki kaleci antrenörü Ercüment Kurt, 1461 Trabzon ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Kulüp ayrıca genç milli oyuncusu Sami Satılmış'ı da Karadeniz ekibine bonservisle gönderdi.

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Altınordu'da futbolcuların ardından bir ayrılık da teknik ekipte yaşandı. Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Namet Ateş'in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Ercüment Kurt kendisine gelen teklif sonrası 1461 Trabzon'la el sıkıştı. İzmir ekibinin altyapıdan bir antrenörünü A takımda görevlendireceği öğrenildi. Altınordu, genç milli orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı da Karadeniz ekibine bonservis ücreti alarak göndermişti. 1461 Trabzon'un bir süre önce Hüseyin Bulut ve Ege Arslan'la da ilgilendiği ancak transferlerin gerçekleşmediği öğrenildi.

