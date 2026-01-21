Haberler

Altınordu'da Mustafa ayrıldı

Altınordu'da Mustafa ayrıldı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da sol bek Mustafa Kocabaş, kulüp ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Gökhan Süzen'in transferinin ardından ayrılan Kocabaş, Bursa Yıldırımspor ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasından kurtulma yarışı veren Altınordu'da sol bek Mustafa Kocabaş yuvadan uçtu. Ara transfer döneminde Altınordu'nun 38 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'i transfer etmesinin ardından Mustafa kulüple vedalaştı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 21 yaşındaki savunma oyuncusu yönetimle karşılıklı anlaşarak 2027'de bitecek sözleşmesini feshetti. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla ligde 10, kupada 1 müsabakada görev yapan Mustafa, 3'üncü Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor'la 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Mustafa geçen sezon Efeler 09 SFK'da kiralık olarak forma giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
