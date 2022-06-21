Altınordu'da Metehan'a taksit engeli Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'dan yuvaya döndürmek istediği Metehan Mimaroğlu'nun transferi askıya alındı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'dan yuvaya döndürmek istediği Metehan Mimaroğlu'nun transferi askıya alındı. İki kulübün oyuncun transferi konusunda ilk etapta 4 milyon TL bonservis ücretinde mutabık kaldığı öğrenildi. Adana Demirspor'un parayı peşin istediği ifade edilirken, Altınordu'nun bonservis bedelini 8 taksitle ödeme teklifinde bulunması üzerine görüşmeler tıkandı. Metehan'ın ısrarla kırmızı-lacivertli kulübe dönmek istediği belirtilirken, kulüp temsilcilerinin tekrar masaya oturarak pürüzleri gidermesi bekleniyor. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Adana Demirspor Altınordu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Altınordu'da Metehan'a taksit engeli - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.