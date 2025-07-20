Altınordu'da İki Futbolcunun Sözleşmesi Feshedildi

2'nci Lig kulüplerinden Altınordu'da yatırımcı arayışları sürerken, kırmızı-lacivertlilerde iki gurbetçi futbolcunun devam eden sözleşmeleri karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. İzmir temsilcisinin geçen sezon Almanya'nın bölgesel liglerinden kadrosuna kattığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Emir Can Gencel ile 22 yaşındaki Koray Dağ, kontratlarını sonlandırarak yuvadan uçtu.

Sezon başında transfer edilen Emir Can, kırmızı-lacivertli formayla 19 lig, 1 kupa maçında görev yaptı. Ara transfer döneminde kulübe gelen Koray ise 17 lig müsabakasında oynayıp gol atma başarısı gösteremedi. Sözleşmeleri biten Alper, Eren, Kaan, Mete ve Yakal'la yeniden anlaşmayan Altınordu'da takımdan ayrılan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi. Sağlık kontrollerinden geçen takımda ayrılıkların süreceği öğrenildi.