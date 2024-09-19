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Altınordu'da Hedef Sezon Sonu Başarısı

Altınordu'da Hedef Sezon Sonu Başarısı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveye ortak olan Altınordu, Teknik Direktör Olcay Şahan liderliğinde Kırklarelispor maçına hazırlanıyor. Şahan, oyuncularının gelişiminden memnun ve sezon sonunda hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak zirve yarışına ortak olan Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, sezon sonu hedefe ulaşacaklarını vurguladı. Ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Kırklarelispor maçının hazırlıklarını Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde sürdüren İzmir temsilcisinin genç çalıştırıcısı, "Son olarak evimizde Isparta 32 Spor karşısında haklı bir galibiyet aldık. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maça konsantre olacağız. Pazar günü deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Öğrencilerinin her geçen gün birbirine daha iyi uyum sağladığını dile getiren Olcay Şahan, "İstediğimiz oyun felsefesi doğrultusuna futbol oynuyoruz. Futbolcuların çalışmasından ve sahada ortaya koyduğu performanstan oldukça memnunum. Tüm oyuncularım kendini geliştiriyor, bu durum teknik heyet olarak bizi mutlu ediyor. Maçlarda sonradan oyuna giren futbolcularımız çıkanları aratmıyor. Takım içindeki rekabetin artmasından dolayı çok mutuyum. Çok çalışarak sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kırklarelispor Olcay Şahan Altınordu Futbol Yaşam Spor

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