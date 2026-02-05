Altınordu'da Gökhan Süzen şoku

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altınordu'da ara transfer döneminde anlaşma sağlanan 38 yaşındaki sol bek Gökhan Süzen'in çapraz bağlarından sakatlandığı öğrenildi. Kırmızı-lacivertli ekiple ligde ilk maçına Erbaaspor deplasmanında çıktıktan sonra 17 Ocak'ta iç sahada oynanan İskenderunspor müsabakasında sakatlanan Gökhan'ın ameliyat edilmeden tedaviye alınacağı ifade edildi. Ayağının çime takılması nedeniyle sakatlanan tecrübeli futbolcunun tedavisinin yanıt vermesi durumunda 1 ay sonra sahalara dönebileceği bildirildi. Son olarak geçen sezon Denizlispor'da oynayan Gökhan ilk yarıda hiçbir kulüple anlaşmayıp Altınordu'da sahalara dönmüştü.

Ligde pazar günü evinde Ankaragücü'nü yenerek bu sezon kendi sahasındaki ilk galibiyetini almayı ve 3 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen Altınordu'da sarı kart cezalısı Kerim Avcı ile Bilal Demirağ forma giyemeyecek. Bilal, bu hafta U17 Milli Takımı'nın Antalya'da yapacağı hazırlık kampına katılacak. İzmir ekibinde adale sakatlığı yaşayan stoper Eren Tokat da görev alamayacak. Sarı kart cezaları sona eren stoperler Hasan Berat ve Birhan ile bahis soruşturmasında aldığı 3 aylık cezası biten kaleci Arif ise ilk 11'deki yerlerine dönecek.