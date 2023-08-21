Altınordu'da genç oyuncular U19 takımına gönderildi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Talga, U19 takımına gönderildi. Kırmızı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde yine altyapıdan yetişen Gökberk, Mustafa Karaman, Tugay ve Mehmet'in başka kulüplere kiralanmasına karar verilmişti. İzmir ekibinde 5 genç oyuncunun A takımdan ayrılmasıyla birlikte kadrodaki futbolcu sayısı 30'dan 25'e düştü. Altınordu, 27 Ağustos Pazar günü evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacağı ligin ilk maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.