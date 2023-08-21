Altınordu'da genç oyuncular U19 takımına gönderildi
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Talga, U19 takımına gönderildi. Kırmızı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde yine altyapıdan yetişen Gökberk, Mustafa Karaman, Tugay ve Mehmet'in başka kulüplere kiralanmasına karar verilmişti. İzmir ekibinde 5 genç oyuncunun A takımdan ayrılmasıyla birlikte kadrodaki futbolcu sayısı 30'dan 25'e düştü. Altınordu, 27 Ağustos Pazar günü evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacağı ligin ilk maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesi A takımla antrenmanlara çıkan ve 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Yusuf Talga, U19 takımına gönderildi. Kırmızı-lacivertlilerde geçtiğimiz günlerde yine altyapıdan yetişen Gökberk, Mustafa Karaman, Tugay ve Mehmet'in başka kulüplere kiralanmasına karar verilmişti.
İzmir ekibinde 5 genç oyuncunun A takımdan ayrılmasıyla birlikte kadrodaki futbolcu sayısı 30'dan 25'e düştü. Altınordu, 27 Ağustos Pazar günü evinde Nazilli Belediyespor'la oynayacağı ligin ilk maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.