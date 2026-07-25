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Altınordu'da çifte veda

Altınordu'da çifte veda
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2'nci Lig'e katılmama kararı alıp küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon devre arasında transfer edilen stoper Sadi Karaduman (34) ve altyapıdan yetişen sol kanat Furkan Emin Kaçmaz (19) kırmızı-lacivertli kulübe veda etti.

2'nci Lig'e katılmama kararı alıp küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon devre arasında transfer edilen stoper Sadi Karaduman (34) ve altyapıdan yetişen sol kanat Furkan Emin Kaçmaz (19) kırmızı-lacivertli kulübe veda etti.

'Bazı vedalar yalnızca bir son değil, yeni başlangıçların ilk adımıdır' diyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Sadi Karaduman, "Altınordu çatısı altında geçirdiğim her an, bana hem futbol hem de hayat adına çok değerli tecrübeler kattı. Birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve desteğini her zaman hissettiren taraftarlarımıza gönülden teşekkür ederim. Geride güzel anılar bırakırken, önüme aynı inanç ve heyecanla bakıyorum. Emek kaldı, anılar kaldı. Hoşça kal Altınordu" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı-lacivertli kulübün kapısından 11 yıl önce hayalleri ve umutlarıyla birlikte içeri girdiğini dile getiren Furkan Emin ise "Bu 11 yıl, sadece bir futbol kariyeri değil; benim için bir okul, bir aile, bir yaşam biçimi oldu. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım, burada mücadeleyi, dostluğu, saygıyı ve dürüstlüğü öğrendim. Formasını gururla taşıdığım Altınordu armasına her zaman sahip çıktım ve çıkmaya devam edeceğim. Bu bir veda, ama kalbimin bir parçası her zaman burada kalacak. ve en özel teşekkürüm; Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a. Bana ve nice gence inandığı, bizlere hayallerimizi yaşatmak için her zaman yanımızda olduğu için sonsuz minnettarım. Bu kulüp, bu arma her zaman kalbimde olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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