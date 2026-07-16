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Altınordu'da büyük belirsizlik

Altınordu'da büyük belirsizlik
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2'nci Lig'e katılmama kararı alarak 3'üncü Lig'e düşürülen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan ile dernek yönetimi ve eski başkanlar arasında gerilim yaşanıyor. Özkan'a ulaşamayan dernek yönetimi, altyapı ve spor okullarının durumu için çözüm arıyor.

2'nci Lig'e katılmama kararı alarak 3'üncü Lig'e düşürülen Altınordu'da bu karara imza atan Başkan Seyit Mehmet Özkan ve camia önderleri karşı karşıya gelirken; önümüzdeki süreçte kırmızı-lacivertlilerin nasıl bir yol izleneceği merak konusu oldu. Kulübün futbol şubesini 2012 yılındaki şirketleşme sonrası devralan Seyit Mehmet Özkan'a uzun süredir ulaşamayan dernek yönetiminin camianın ortak düşünceleriyle hareket edeceği ifade edildi.

A takımı gözden çıkaran Seyit Mehmet Özkan'la bir araya gelmek isteyen dernek yönetimi ve eski başkanların, altyapı ve spor okullarını bünyesinde tutmak isteyen Özkan'ın şartlarını öğrenmek istediği dile getirildi. Seyit Mehmet Özkan, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Emaneti sahibine iade ediyorum" diyerek A takımı dernek yönetimine devretmek istemiş, ancak sonuç alamamıştı. Kulübün tarihinde ilk kez lige katılmaması nedeniyle tepki gören Özkan sessizliğini koruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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