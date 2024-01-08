Altınordu'da 8 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi ateş hattının hemen üzerinde tamamlayan Altınordu'da 8 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. İzmir ekibinde altyapı patentli genç oyuncular Yusuf Can, Alperen, Altar Han, Furkan Metin ve Rahmi'nin yanı sıra Yusuf Acer, Devrim ve Onur mayıs ayında serbest kalacak. İzmir temsilcisi bu isimlerle yeniden anlaşma sağlayamazsa kadrosunun büyük bölümünü değiştirmek zorunda kalacak.

Kırmızı-lacivertlilerin özellikle kendi gençleriyle sezon bitmeden yeniden anlaşma zemini araması bekleniyor. Sezon başındaki kadrosundan Ali Özgün, Arif Morkaya, Mert Özmen, Emre Oymak ve Keni Var Uzun'u eleyen Altınordu, ara transfer döneminde gelecek vaadeden isimlerle el sıkışmayı planlıyor. Kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefleyen Altınordu, ikinci yarıya Nazilli deplasmanında başlayacak.