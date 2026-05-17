Altınordu'da 13 oyuncu kaldı

2'nci Lig ekibi Altınordu'da sözleşmesi sona eren 15 futbolcu A takım kadrosundan çıkarılırken, 13 oyuncu takımda kaldı. Başkan Özkan, yeni sezon öncesi yatırımcı arayışlarını sürdürüyor.

2'nci Lig'de geçen sezon bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da sözleşmesi sona eren 15 futbolcu kulübün resmi internet sitesinde yer alan A takım kadrosundan çıkarılırken, kontratı süren 13 oyuncu takımda yer almaya devam ediyor. İzmir temsilcisinde mukavelesi devam eden kaleciler Arif Şimşir ve Efe Kaan Yıldız'ın yanı sıra Hasan Berat Kayalı, Bilal Demirağ, İlker Akar, Birhan Elibol, Alperen Bekli, Furkan Yöntem, Tugay Güner, Ege Arslan, Furkan Emin Kaçmaz, Sercan Demirkıran ve Arif Asaf Gültekin güncel takım listesinde bulunuyor. İlker ve Arif Asaf devre arasında kiralık olarak gönderilmişti.

Kırmızı-lacivertlilerde resmi olarak 30 Haziran'da serbest kalacak Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Arda Mutlu, Berat Kalkan, Eren Tokat, Eren Altıntaş, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Mitatcan Erdoğan, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı, Yavuz Buğra Boyar ve Yılmaz Özeren'in isimleri listeden silindi. Sözleşmesi bitecek teknik direktör Yusuf Şimşek ve yardımcıları da A takımda görevli olarak görünmüyor. Öte yandan yeni sezon öncesi A takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
