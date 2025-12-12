Altınordu'da hedef ilk galibiyet

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında yarın Beykoz Anadolu'yu konuk edecek. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 15. hafta maçında yarın Beykoz Anadolu'yu konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde, henüz galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Konuk Beykoz Anadolu ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 11 puanla 16. basamakta, düşme hattında bulunuyor. Altınordu, bu zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı ve düşme potasından uzaklaşmayı hesaplıyor.

İç sahada sadece 1 puan alabildi

Yeni sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan Altınordu, şu ana kadar galibiyet yüzü göremedi. İzmir ekibi özellikle iç sahada çok kötü bir performans sergiledi. Topladığı 5 puanın yalnızca 1'ini taraftarı önünde alan kırmızı-lacivertliler, ilk hafta Erbaaspor karşısında elde ettiği beraberliğin ardından sahasında çıktığı 6 maçın hiçbirinden puan çıkaramadı. Altınordu, yarın oynanacak Beykoz Anadolu maçını kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı Muhammed Taha Onat yönetecek

Altınordu ile Beykoz Anadolu arasında oynanacak müsabakayı hakem Muhammed Taha Onat yönetecek. Onat'ın yardımcılıklarını Gökhan Salduz ve Batuhan Akkuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Berat Buğra Çelik olacak. - İZMİR