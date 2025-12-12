Haberler

Altınordu'da hedef ilk galibiyet

Altınordu'da hedef ilk galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında yarın Beykoz Anadolu'yu konuk edecek. İzmir ekibi, henüz galibiyeti bulunmayan sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında yarın Beykoz Anadolu'yu konuk edecek. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 15. hafta maçında yarın Beykoz Anadolu'yu konuk edecek. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde, henüz galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Konuk Beykoz Anadolu ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 11 puanla 16. basamakta, düşme hattında bulunuyor. Altınordu, bu zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı ve düşme potasından uzaklaşmayı hesaplıyor.

İç sahada sadece 1 puan alabildi

Yeni sezona büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan Altınordu, şu ana kadar galibiyet yüzü göremedi. İzmir ekibi özellikle iç sahada çok kötü bir performans sergiledi. Topladığı 5 puanın yalnızca 1'ini taraftarı önünde alan kırmızı-lacivertliler, ilk hafta Erbaaspor karşısında elde ettiği beraberliğin ardından sahasında çıktığı 6 maçın hiçbirinden puan çıkaramadı. Altınordu, yarın oynanacak Beykoz Anadolu maçını kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Karşılaşmayı Muhammed Taha Onat yönetecek

Altınordu ile Beykoz Anadolu arasında oynanacak müsabakayı hakem Muhammed Taha Onat yönetecek. Onat'ın yardımcılıklarını Gökhan Salduz ve Batuhan Akkuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Berat Buğra Çelik olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title