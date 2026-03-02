Haberler

Altınordu son bölümde dağıldı

Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrolspor karşısında evinde 4-0 yenilen Altınordu, son dakikalarda yediği gollerle farklı bir mağlubiyet aldı. Bu sezon evinde galibiyet alamayan Altınordu, ligdeki durumu ile kümede kalma umutlarını her hafta daha da yitiriyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Batman Petrolspor'a 4-0 mağlup olan düşme hattındaki Altınordu, son dakikalarda yediği gollerle hezimete uğradı. Maçın başında eski oyuncusu Gökhan Karadeniz'in golüyle geriye düşen İzmir temsilcisi, 83'üncü dakikaya kadar beraberlik umudunu korudu. Batman Petrolspor müsabakada 83, 86 ve 90+2'nci dakikada bulduğu gollerle farka uzandı.

Altınordu'da önceki hafta Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında ilk maçından 1 puan çıkaran teknik direktör Yusuf Şimşek, Batman karşısında yenilgiyle tanıştı. Bu sezon evinde galibiyeti bulunmayan kırmızı-lacivertliler, 26 maç sonunda 2 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 15 puanda kaldı. Kümede kalma umutlarını her hafta yitiren Altınordu, şimdiye kadar 15 gol atıp kalesinde 50 gol gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
