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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti

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Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında hediye takdimleri yapıldı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek, Türk futbolunun sorunları ve genç futbolcuların gelişimi konusunda neler yapabileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret sırasında Ali Koç, Seyit Mehmet Özkan'a üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Altınordu isminin bulunduğu özel formayı hediye ederken, Başkan Özkan da özel Artemis-Altınordu heykelciğini Koç'a takdim etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Seyit Mehmet Özkan Fenerbahçe Altınordu Futbol Spor Güncel Haberler

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