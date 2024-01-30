Üye Girişi
Haberler

Altınordu, Ankara Demirspor'a konuk olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın play-off mücadelesi veren Ankara Demirspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yarın play-off mücadelesi veren Ankara Demirspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 23. hafta müsabakasında yarın Ankara Demirspor'a konuk olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 17 puanla ligde 15. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Ankara Demirspor ise 30 puanla 8. sırada bulunuyor. İki takımın da mutlak galibiyet amacıyla çıkacağı karşılaşmada Altınordu, bu zorlu mücadeleyi kazanarak düşme hattından uzaklaşmayı hedeflerken, Ankara Demirspor ise kırmızı-lacivertli ekibi mağlup ederek orta sıralardan kurtulup play-off hattına yaklaşmak istiyor.

Öte yandan bu zorlu müsabakayı Ardahan bölgesinden Doğu Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Akın Karabacak ile Volkan Kaan Topal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdülselam Koçak olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Demirspor Altınordu Maç Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title