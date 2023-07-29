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Altınordu, Ali Özgün'ün İzmir'e dönmesini bekliyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altınordu, golcü Ali Özgün'ün İzmir'e dönmesini bekliyor. Özgün, önümüzdeki günlerde takımın yeni sezon hazırlıklarına dahil olacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Altınordu, izinli olması nedeniyle halen Almanya'da bulunan golcü Ali Özgün'ün İzmir'e dönmesini bekliyor. Kırmızı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden gurbetçi futbolcunun önümüzdeki günlerde Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden yeni sezon hazırlıklarına dahil olacağı belirtildi.

Altınordu, altyapı patentli gençleri dışında küme düşen kadrosunda yer alan tüm tecrübeli oyuncularla vedalaşırken, sadece Ali Özgün'ün takımda kalmasına karar verilmişti. Geçen sezon ara transferde katıldığı Altınordu'da 9 gol atan gurbetçi santrfor ayrılmak isterse bonservis ücreti getirmek zorunda kalacak. İddia edildiği gibi oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi yer almadığı öğrenildi.

- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ali Özgün Altınordu İzmir Spor Haberler

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