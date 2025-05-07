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Altınordu, Adana 01 FK ile Play-Off Mücadelesine Çıkıyor

Altınordu, Adana 01 FK ile Play-Off Mücadelesine Çıkıyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 5'inci sırada tamamlayan Altınordu, 65 puanla 4'üncü sırada yer alan Adana 01 FK ile Play-Off 1'inci Turda karşı karşıya gelecek. Maç, yarın saat 16.00'da Ali Hoşfikirer Stadı'nda oynanacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu 59 puanla 5'inci basamakta tamamlayıp adını ilk 6'ya yazdıran Altınordu yarın deplasmanda tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde 65 puan toplayıp 4'üncü sırayı alan Adana 01 FK ile kozlarını paylaşacak. Ali Hoşfikirer Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Burak Olcar düdük çalacak. İzmir ekibi, Adana temsilcisini yenip elemesi halinde Kastamonuspor-Beykoz Anadoluspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci turda rakip olacak.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle son 2 karşılaşmada görev yapamayan Kaan Baysal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Takımın başında çıktığı 2 maçta İskenderunspor karşısında beraberlik, Sarıyer önünde mağlubiyet gören teknik direktör Namet Ateş ilk zaferine imza atmaya çalışacak. Bu sezon Adana 01 FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup edip, evindeki randevudan 2-0 yenik ayrılan Altınordu bir üst tura çıkarak 1'inci Lig'e yükselme hedefini sürdürmek istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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