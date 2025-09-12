Haberler

Altınordu, Adana 01 FK ile Deplasmana Çıkıyor

Altınordu, Adana 01 FK ile Deplasmana Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zorlu bir başlangıç yapan Altınordu, yarın Adana 01 FK deplasmanında çıkış arayacak. Takımda sakat oyuncular ve yeni transferlerin durumu dikkat çekiyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 haftada Erbaaspor'la 1-1 berabere kalıp, İskenderunspor'a 4-0 (D), 24Erzincanspor'a 1-0 yenilerek son sıraya yerleşen Altınordu yarın Adana 01 FK deplasmanında çıkış arayacak. Ali Hoşfikirer Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Göktan Demeli düdük çalacak. İzmir ekibinde tedavisi süren Furkan Yöntem forma giyemeyecek.

U17 Milli Takımı'ndan dönen Bilal ve yeniden kadroya dahil edilen Keni Var görev yapabilecek. Kırmızı-lacivertliler, 5 puanla 4'üncü sırada yer alan Adana ekibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Altınordu geçen sezon ligde normal sezonda deplasmanda 2-0 yenip, evinde 2-0 mağlup olduğu Adana 01 FK'yı Play-Off'ta seri penaltı vuruşlarıyla 5-3 yenerek tur atlamıştı.

GURBETÇİ ALPER EMİR İMZAYI ATTI

Altınordu, savunmaya gurbetçi transferi yaptı. Kırmızı-lacivertliler, Alman ekibi Berliner AK 07'den 20 yaşındaki sol stoper oyuncu Alper Emir Aksoy ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alper Emir Aksoy'a Altınordu'muza hoş geldin der; şanlı formamız altında başarılar dileriz" denildi. Dış transferde daha önce Birhan Elibol, Fırat Başkaya ve İzlem Anıl Balakkız'la el sıkışan İzmir temsilcisi 4'üncü takviyesini yapmış oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanının yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı

Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim

Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.