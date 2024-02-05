Altınkent Spor Gediz İlçe Stadında Kupasını Aldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Amatör liginde ikinci olarak Süper Amatör Play Off maçı oynamaya hak kazanan Altınkent Spor Gediz İlçe Stadında düzenlenen törenle kupasını aldı.

Gediz Amatör Ligi müsabakaları sonucunda ilk ikiye girerek süper amatör öncesi 13 takımın yer aldığı Playoff müsabakalarına hak kazanan Altınkent Spor Kulübü taraftarlarının tezahüratları eşliğinde ikincilik kupasını aldı.

Gediz İlçe Stadında düzenlenen törende futbolcular isim isim anons edilerek yöneticilerle birlikte antrenörler Kütahya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İşlek ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin'in elinden kupalarını aldı.

Kupa töreninde konuşan Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, "Başarı bir bütündür. Yöneticisinden, antrenörüne, sporcusuna, ailesine ve seyircisine kadar başarı birlik ve beraberlik içerisinde kazanıldı. Altınkent Sporu tebrik ederim" dedi.

Kupa töreni sonrası Altınkent Spor Kulübü ile Tavşanlı Gençlik Gücü Spor Kulübü arasında Playoff mücadelesi oynandı. - KÜTAHYA