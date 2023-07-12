Altın Kemeri Kazanan Yusuf Can Zeybek Antalya'da Coşkuyla Karşılandı

662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek, memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanları, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kazandıkları başarının ardından Antalya'ya geldi. Zeybek'in yanında eşi Sümeyye Zeybek de yer aldı. Altın kemerin sahibi Zeybek'e güreş severler yoğun ilgi gösterdi. Törende Kırkpınar'da ikincilik elde eden İsmail Balaban da yer aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başpehlivan Zeybek, Balaban ve güreşlere katılan pehlivanları tebrik etti, hediyeler ile ödül verdi. Başkan Böcek, 2024'te altın kemeri Antalya'ya getirmek için çalışacaklarını belirtti. Başpehlivan Zeybek ise ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.