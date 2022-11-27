Fas'tan tarihi galibiyet! Altın jenerasyon Belçika'yı perişan ettiler

2022 FIFA Dunya Kupası F Grubu ikinci karşılaşmasında Fas, güçlü rakibi Belçika'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda galibiyet elde etti.

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi. Belçika ile Fas arasındaki mücadele, turnuvada topun en fazla oyunda kaldığı maçlardan biri oldu.

FAS LİDER

Gruba Hırvatistan beraberliğiyle başlayan, bugün de Belçika'yı 2-0 yenen Fas, 4 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

HAMLE SONUÇ GETİRDİ

Galibiyet golleri ikinci yarıda geldi. 73. dakikada Sabiri'nin serbest vuruştan attığı golle Fas öne geçti. 90+2'de Aboukhlal, skoru tayin etti.

ALTIN JENERASYON HÜSRAN

Yakaladığı oyuncu grubuyla uzun yıllardır 'Altın jenerasyon' olarak tanımlanan Belçika, adeta sahada yoktu. Belçika'nın ilk maçta Kanada'ya karşı aldığı galibiyette ortaya koyduğu futbol da beğenilmemişti.

ÜÇ BÜYÜKLERİN OYUNCULARI SAHADA

Belçika-Fas maçında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçeli üç futbolcu mücadele etti. Beşiktaşlı savunma oyuncusu Saiss, Fas Milli Takımı'nın kaptanı olarak sahaya çıktı. Belçika'da ise Fenerbahçeli Batshuayi ilk 11'de başlarken, Galatasaraylı Mertens 60. dakikada oyuna dahil oldu.