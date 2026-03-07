Haberler

Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yendi. Puanını 61'e çıkaran sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçti.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
  • Galatasaray'ın golünü 39. dakikada Osimhen attı.
  • Galatasaray, 61. dakikada Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı.

İLK TEHLİKE BEŞİKTAŞ'TAN

15. dakikada Olaitan, ceza sahası sol çaprazından yayın içindeki Asllani'ye pasını çıkardı. Asllani'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top, az farkla dışarı çıktı.

SARA'NIN ŞUTU ERSİN'DE KALDI

21. dakikada ceza sahası dışından Gabriel Sara'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ iç koridordan kale önüne yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Osimhen, topu filelere gönderdi.

OH ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Maçın 51. dakikasında Hyeon-Gyu Oh ceza sahasının sol tarafından şık bir ilk dokunuşla topu kontrol etti, çaprazdan sol ayakla kaleyi düşündü ancak çerçeveyi bulamadı.

DERBİDE KIRMIZI KART

Mücadelenin 61. dakikasında Galatasaray 10 kişi kaldı. Leroy Sane ikili mücadelede Rıdvan Yılmaz'ın ayak bileğine bastı, pozisyonu önce devam ettiren hakem VAR uyarısıyla monitöre gitti ve sarı kartlı Sane'ye direkt kırmızı kart çıkardı.

SON ANDA UĞURCAN ÇAKIR

Beşiktaş, 68. dakikada gole çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların atağı sağ kanattan gelişti, Murillo ceza sahasında son çizgiye inip geriye çevirdi, Orkun Kökçü gol vuruşunu yaptı ama Beşiktaş yine Uğurcan Çakır'a takıldı.

MUTLAK GOL KAÇTI

Beşiktaş, 85. dakikada Ndidi'yle gole çok yaklaştı... Rakip yarı sahaya yerleşen Beşiktaş sabırla pas yaptı, sol kanattan Rıdvan ortaladı, ceza sahasına kafalardan seken top Ndidi'nin önünde kaldı, tribünler gol diye ayağa kalktı ama Nijeryalı istediği vuruşu yapamadı.

DEV DERBİDE ALTIN DEĞERİNDE 3 PUAN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Beşiktaş'ın baskısı sonuç vermedi ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 61'e çıkaran Galatasaray, kritik bir virajı kayıpsız geçmeyi başardı. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTomarzalı:

Atanın ve tutanın iyi olacak ...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

