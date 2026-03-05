Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altekma Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya'nın Allianz Milano ekibine 3-0 mağlup oldu. İlgili rövanş maçı 12 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Altekma Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Allianz Milano'ya 3-0 yenildi.

Milano kentindeki Allianz Cloud Arena'da oynanan karşılaşmayı, 25-21, 32-30 ve 25-18'lik setlerle ev sahibi ekip kazandı.

Finale yükselecek takım, 12 Mart'ta İzmir'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir

G.Saray ve F.Bahçe bir hafta içinde iki kez birbirine rakip olabilir
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi

Şehirleri vuruldukça onlar öfkeleniyor! Binlerce kişi yine sokaklarda