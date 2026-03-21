Altekma'nın rakibi Alanya
EFELER Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Altekma yarın normal sezonun son haftasında Alanya Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak. Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Tuncay Kandemir, Aysun Hiçdurmaz hakem ikilisi yönetecek. Ligde 24 maçta 10 galibiyetle 8'inci sırada yer alan Altekma, 6 galibiyeti bulunan 11'inci basamaktaki Alanya temsilcisini yenip, ilk 8'deki yerini koruyarak Play-Off'a katılma hakkı kazanmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İzmir temsilcisi evinde rakibini 3-2 mağlup etmişti.