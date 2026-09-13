Altekma orta oyuncu Tuna'yı aldı
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EFELER Ligi ekiplerinden Altekma dış transferde Halkbank'tan milli orta oyuncu Tuna Uzunkol (21) ile anlaştı.
EFELER Ligi ekiplerinden Altekma dış transferde Halkbank'tan milli orta oyuncu Tuna Uzunkol (21) ile anlaştı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Tuna Uzunkol 2026-27 sezonunda Altekma formasını giyecek. Oyuncumuza Altekma ailesine hoş geldin diyor, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. 2.05 metre boyundaki Tuna'nın smaç yüksekliği 3.50, blok yüksekliği ise 3.30 metre.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı