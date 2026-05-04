Altekma, orta oyuncu Emir Pınar'a veda etti

Altekma, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı altyapısından yetişen 25 yaşındaki orta oyuncusu Emir Pınar'a duygusal bir veda etti.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, sezonun sona ermesinin ardından kadro planlama çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Ibrahim Lawani ve Erhan Hamarat ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, ayrılan oyunculara teşekkür plaketi takdim ederek emekleri için minnettarlığını ifade etti.

Bu isimler arasında özellikle altyapıdan yetişen ve Galatasaray'a transferi gündemde olan Emir Pınar için duygusal bir veda gerçekleştirildi. Kulübün altyapısından A Takım'a yükselerek önemli bir başarı hikayesi yazan genç orta oyuncu için Altekma, anlamlı ve duygusal bir paylaşımda bulundu.

Videolu duygusal paylaşım yapıldı

Altekma, resmi sosyal medya hesapları üzerinden videolu bir paylaşım yaparak 2001 doğumlu orta oyuncu Emir Pınar'a veda etti. Yapılan paylaşım şu şekilde: "Kulübümüz altyapısında başlayan ve yıllar içinde emekle, disiplinle şekillenen bir yolculuğun önemli bir noktasına gelinmiştir.

10 yıl önce ailemize katılan Emir Pınar, formamızı altyapıdan A Takıma kadar büyük bir özveriyle taşırken; altyapıdaki sporcularımıza örnek olan karakteri ve disipliniyle her zaman öne çıkmıştır.

Sahaya koyduğu mücadele, kulübümüze olan bağlılığı ve temsil ettiği değerler, onu yalnızca başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda örnek bir birey haline getirmiştir.

Emir Pınar'a kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.

Her zaman bu ailenin bir parçasısın. Yolun açık olsun." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı