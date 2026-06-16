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Altekma, Kanadalı voleybolcu Jackson Young'ı kadrosuna kattı

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Voleybol Efeler Ligi takımı Altekma, 24 yaşındaki Kanadalı smaçör Jackson Young ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Young, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Altekma forması giyecek.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 24 yaşındaki Kanadalı smaçör Jackson Young ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Jackson Young, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında Altekma forması giyecek ve başarı yolculuğumuzda bizimle olacak. Kendisine başarı ve zaferlerle dolu başarılı bir sezon diliyoruz ve birlikte pek çok galibiyeti kutlamayı dört gözle bekliyoruz." denildi.

Young, geçen sezonu Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'de tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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