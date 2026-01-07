Haberler

Altekma, İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı

Altekma, İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı
Güncelleme:
Efeler Ligi takımlarından Altekma, Prisma Taranto Volley forması giyen 24 yaşındaki Fransız pasör çaprazı İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.

Altekma, son olarak Prisma Taranto Volley forması giyen 24 yaşındaki pasör çaprazı İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı.

Efeler Ligi takımlarından Altekma, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido'nun takımdan ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak isteyen İzmir ekibi, aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu. Altekma, Prisma Taranto Volley'den oynayan 24 yaşındaki Fransız pasör çaprazı İbrahim Lawvani'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altekma Spor Kulübü'ne hoş geldin İbrahim Lawani. Formamızla göstereceğin mücadele ve başarılar için sabırsızlanıyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi. - İZMİR

