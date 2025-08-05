Altekma, Dış Transferde İki Yeni Oyuncu ile Anlaştı

Altekma, Dış Transferde İki Yeni Oyuncu ile Anlaştı
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EFELER Ligi takımlarından Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Erhan Hamarat ile el sıkıştı. Yeni sezon için takım ruhunu güçlendiren İzmir ekibi, Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

EFELER Ligi takımlarından Altekma dış transferde 2 oyuncuyla anlaşma sağladı. İzmir ekibi ülkemizde daha önce 2021-22 sezonunda Arkas Spor formasını terleten Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan pasör çaprazı Erhan Hamarat ile el sıkıştığını duyurdu.

Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa arenasında Challenge Kupası'nda temsil edecek Altekma, dış transferde ilk takviyelerini yapmış oldu. İç transferde 11 voleybolcuyla sözleşme yenilen lacivert-beyazlılarda; Özgür Karababa, Dmitrii Bahov, Miguel Gutierrez Suarez takımdan ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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