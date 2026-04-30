Haberler

Altekma'da hedef daha iyisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma'da başantrenör Ömer Tok; geçen sezon Avrupa, kupa ve lig maçlarında yarıştan kopmadıklarını, yeni sezonda daha güçlü bir takım izleteceklerini dile getirdi. Zorlu ve değerli bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Ömer Tok, CEV Challenge Kupası'nda yarı final oynayarak kulüp tarihine geçtiklerini, ligde play-off oynadıklarını, kupada da iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

Daha büyük hedefler için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Önümüzdeki sezon rekabetçi kimliğini her maçta hissettiren bir Altekma izleteceğiz. Önceliğimiz Efeler Ligi'nde play-off potasında yer alıp, tekrar Avrupa kupalarına katılmak olacak. Sezonun her anına odaklanan, istikrarlı ve planlı bir yapı kurmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki sezon çok daha güçlü bir şekilde sahada olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

