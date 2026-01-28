Haberler

Altekma çeyrek finalde

Altekma çeyrek finalde
Güncelleme:
Altekma, CEV Challenge Cup'ta Sport Lisbao e Benfica'yı İzmir'de 3-2 mağlup ederek altın seti de 15-13 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

CEV Challenge Cup'ta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Portekiz ekibi Sport Lisbao e Benfica'yı İzmir'de 3-2 yenen Altekma, altın seti de 15-13 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Fikrat Akhundov, Vasileios Nikakis

Altekma: Maksim Buculjevic, Ibrahim Lawani, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Erhan Hamarat)

Benfica: Nivaldo Diaz, Ventura Machado, Felipe Bandero, França Santos, Souza Camargo (Ivo Casas, Aleixo Ryuma)

Setler: 19-25, 25-19, 25-20, 22-25, 15-11

Altın set: 15-13 - İSTANBUL

