Altekma, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Altekma, Atatürk Voleybol Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta setler 25-20, 20-25, 25-21, 22-25 ve 15-12 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Nazlı Ekmekçi

Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş, Bujulcevic (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Mestre, Hakan Sıkar, Dirlic, Vidal, Mert Cuci, Enis Ali Ay (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Oğuzhan Doğruluk, Burhan Doğruer, Emir Kaan Öztürk, Kadir Bircan)

Setler: 25-20, 20-25, 25-21, 22-25, 15-12

Süre: 140 dakika (27, 28, 27, 32, 26)

Sms Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Altekma, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
