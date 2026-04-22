Altekma'nın rakibi Bursa
Altekma, Efeler Ligi Play-Off 7-8 Etabı ilk maçında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir ekibi, sezonu 7'nci sırada bitirmek için mücadele edecek.
SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 7-8 Etabı ilk maçında Altekma yarın deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker hakem ikilisi yönetecek. Bu sezon evinde rakibini 3-2 mağlup edip, deplasmanda rakibine aynı skorla boyun eğen İzmir ekibi, Bursa ekibine karşı 2 galibiyet alıp sezonu 7'nci sırada bitirmeye çalışacak. İkinci randevu 26 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü ve son maç 29 Nisan'da Bursa'da yapılacak.
