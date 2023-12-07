Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'deki kötü gidişinden sonra Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da evinde Kırklarelispor'a 3-2 yenilerek havlu atan Altay, 42 yaşındaki deneyimli oyuncuları Murat Uluç ve İbrahim Öztürk'ün çabalarına rağmen elenmekten kurtulamadı. Düşme hattında son sıradan kurtulamadığı 1'inci Lig'de olduğu gibi kupada da genç futbolcularından skor katkısı alamayan siyah-beyazlıların 2 golü de gençlerin iki katı yaşında olan usta oyunculardan geldi. Kupada bir önceki turda Aliağa FK filelerini 2 kez sarsan kaptan Murat Uluç, Kırklarelispor karşısında 58'inci dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip farkı 1'e indirdi. Tecrübeli golcü ilerlemiş yaşına rağmen 90 dakika sahada mücadele vererek alkış topladı.

Oyuna ikinci yarıda giren stoper İbrahim Öztürk ise 49'uncu dakikada penaltıya neden olduktan sonra 89'uncu dakikada attığı kafa golüyle takımını umutlandırdı. Bu dakikada farkı tekrar 1'e indiren Altay uzatma bölümündeki baskısına rağmen eşitliği sağlayamadı. Borçları yüzünden transfer yasaklısı olan siyah-beyazlılarda halen oynamaya devam ederek Süper Lig ve 1'inci Lig tarihinin en yaşlı oyuncusu ünvanını elinde bulunduran İbrahim Öztürk ile Türkiye Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü olan Murat Uluç, gösterdikleri mücadele ile gençlere örnek olmaya devam ediyorlar. Murat Uluç, jübile yaptıktan 3 yıl sonra kulübünün transfer yasağı nedeniyle geçen sezon antrenörlükten 41 yaşında sahalara geri dönmüştü.