Altay, yarın Alsancak'ta Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Uşakspor'u uzatma dakikalarında Onur Yıldız'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek 9 puana ulaşan 9'uncu sıradaki Altay, yarın evinde 11 puanlı 6'ncı basamaktaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Türk futbolunun iki köklü kulübünün Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevusunda Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Maçın biletleri maraton ve deplasman tribinü 200, numaralı 350, VIP A-C 1500, VIP B 3000 TL'den satışa sunuldu.

FIFA tarafından verilen transfer yasağı cezası nedeniyle 5 yıldır 15 yaş ve üzeri oyuncu transfer edemeyen Altay, altyapıdan yetişen gençleriyle çıktığı 6 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Altay gibi eski yabancı futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Eskişehirspor ise anlaştığı profesyonel oyuncuların lisanslarını amatöre çevirme formülüyle kadrosunu güçlendirdi. Eskişehir ekibi 6 müsabakada; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle elde etti. Altay'da kırmızı kart cezalısı Onur ve İsa forma giyemeyecek.

EMRE BU KEZ RAKİP OLACAK

Altay'da alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı fesheden Emre Tangeldi, yarın Eskişehirspor formasıyla altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe rakip olacak. Eskişehirspor'la anlaşmak için lisansını profesyonel statüden amatör statüye çeviren genç orta saha oyuncusu, yeni kulübende sadece 1 kupa maçında şans buldu. Emre yedek kulübesinde yer almasına rağmen ligde süre alamadı.

ONUR VE İSA'YA PFDK'DAN SAVUNMA İNDİRİMİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen haftaki Uşakspor maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart gören forvet Onur Yıldız ve ön libero İsa Toygar Ekinci'nin cezalarında indirime gitti. İlgili madde nedeniyle ilk etapta iki futbolcuya verilen 5'er maç men cezası, kulübün yaptığı fotoğraflı ve videolu savunmalar sonrası düşürüldü. Kurul; İsa'a 3 maç, Onur'a ise 1 maç ceza verdi. Taraftarın neden olduğu saha olaylarından ise 35 bin TL para cezası verildi.

PFDK'DAN UŞAKSPORLU İKİ OYUNCU VE ANTRENÖRE 5'ER MAÇ CEZA

Uşakspor'da futbolcular Yusufhan Çalık ve Yakup Anıl Karadağ ile kaleci antrenörü Ercan Aykanat, Altay müsabakası sonrası rakip takım sporcusuna yönelik saldırıları nedeniyle 5'er maç men cezası ve 10'ar bin TL para cezası aldı. Kaleci antrenörü Aykanat, son düdüğün ardından yaşanan arbedede Altaylı stoper Ahmet Yakup Çoban'a tokat atmış, daha sonra yaptığı açıklamada siyah-beyazlı camiadan özür dilemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı