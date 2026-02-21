Haberler

TFF 3. Lig: Altay: 1 Tire 2021 FK: 1

Güncelleme:
TFF 3. Lig 4. Grup 22. hafta karşılaşmasında Altay, sahasında Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kaldı. İlk golü Tire 2021 FK'dan Atakan Akbulut atarken, Altay'ın eşitliği sağlayan golünü İbrahim Kıravi kaydetti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Fuat Filiz, Ersin Erbay, Hasan Hüseyin Yazıcılar

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kıravi, Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Nurullah Efe Kocatürk dk. 90), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Caner Baycan dk. 59), Mehmet Onur Yıldız (Anıl Serhan Öztürk dk. 89), İsa Toygar Ekinci (Özay Hepgüler dk. 86), Sani Gerçek (Oktay Özdede dk. 46), Yunus Efe Sarıkaya, Hikmet Çolak (Deniz Kadah dk. 59)

Tire 2021 FK: Mert Danışmaz, Onur Şirin, Umut Can Çoban, Bora Ulu, Mustafa Çalışkan, İbrahim Mirza Aral (Mert Altınöz dk. 85), Sedat Yahşi, Emir Enes Araz (Mert Korkmaz dk. 90), Sercan Uslu, Atakan Akbulut, Işıkcan Koca (Ümit Kurt dk. 73)

Goller: Atakan Akbulut (dk. 11) (Tire 2021 FK), İbrahim Kıravi (dk. 74) (Altay)

Sarı kartlar: Sercan Uslu, Mert Altınöz (Tire 2021 FK), Mehmet Onur Yıldız (Altay) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
