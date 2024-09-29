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Altay ve Fethiyespor 3-3 Beraber Kaldı

Altay ve Fethiyespor 3-3 Beraber Kaldı
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 5'inci hafta mücadelesinde Altay, evinde Fethiyespor ile 3-3 berabere kaldı. Altay 5, Fethiyespor ise 4 puana ulaştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Halil Tolgahan Demir, Rüştü Muhammed Orcan

ALTAY: Ozan - Onur Efe (Dk. 80 Yusuf), Yunus Efe, Sefa, Özgür, Ceyhun, Enes (Dk. 46 Arda), Ali (Dk. 60 Erdem), Mehmet, Murat Uluç (Dk. 66 Onur Yıldız), Deniz

FETHİYESPOR: Arda - Şahan, Berkay Can (Dk. 90+2 Semih), Serdar Ümit, Çağan Kayra, Muhammet Enes (Dk. 83 Efe), Berat, Emre, Kayrahan (Dk. 46 Özcan), Ali (Dk. 46 Ömer), Ahmet Dereli

GOLLER: Dk. 44 Murat Uluç, Dk. 74 Ceyhun, Dk. 88 Mehmet ( Altay )- Dk. 13 Çağan Kayra, Dk. 61 Muhammet Enes, Dk. 90+4 Özcan ( Fethiyespor )

SARI KARTLAR: Onur Efe, Enes, Ceyhun, Mehmet ( Altay ), Ömer ( Fethiyespor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 5'inci hafta mücadelesinde Altay, evinde Fethiyespor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Altay 5, Fethiyespor 4 puana ulaştı.

13'üncü dakikada Fethiyespor öne geçti. Ceza sahasında kaleci Ozan'ın yumrukladığı topa sağ çaprazdan Çağan Kayra sert vurdu. Defansa çarpan meşin yuvarlak Ozan'ı kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.

42'nci dakikada Altaylı Ali sağdan ortaladı. Topu önüne alan Murat Uluç'un yakın mesafeden vuruşunda kaleci Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44'üncü dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Ali'nin ara pasında sol kanatta topla buluşan Özgür ayağının dışıyla ceza sahasına kesti. Murat Uluç'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

45+1'inci dakikada Ali'nin uzun pasında ceza sahasına giren Mehmet'in vuruşunda kaleci Arda mutlak golü önledi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

61'inci dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına dikine giren Muhammet Enes, plase bir vuruşla kaleci Ozan'ı avladı: 1-2.

74'üncü dakikada Altay'ın kazandığı serbest vuruşta Özgür'ün üzerinden atladığı topa Ceyhun çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin bakışları arasında köşeden ağlara gitti: 2-2.

88'inci dakikada Altay bir gol daha buldu. Sağdan ceza sahasına giren Arda'nın arka direğe ortasında Mehmet kafayla takımını öne geçirdi: 3-2.

90+4'üncü dakikada Altay ceza sahasında oluşan karambolde topa son dokunan Özcan oldu: 3-3.

Maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fethiyespor 3-sayfa Futbol Altay Spor

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