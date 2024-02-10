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Altay ve Erzurumspor FK Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay, konuk ettiği Erzurumspor FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta uzak tarafa doğru giden topu Mustafa Yumlu kafayla indirdi. Kale alanı önünde topu kontrol eden Orhan'ın sol çaprazdan sert şutunda direğin dışına çarpan top yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan kullandığı uzun taç atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Mustafa Akbaş çaprazdan ayağının üstüyle sert vurdu, savunmadan seken top kornere çıktı.

64. dakikada sağ kenardan kullanılan köşe vuruşunda Kuban ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı ve top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Erzurumspor'un sağ kenardan kullandığı kornerde savunmadan seken topa arka direkte Eren Tozlu kafayı vurdu, direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Hakemler: Burak Olcar, Abdülhamit Söyler, Onur Gülter

Altay: Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Caner Baycan (Erdem Özcan dk. 69), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Murat Berkan Demir, Eren Erdoğan (Murat Uluç dk. 90+3) Mehmet Gündüz (Yusuf Tekin dk. 90), Nurettin Küçükdeniz (Enes Yetkin dk. 69)

Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Tugay Gündem, Mehmet Onur Yıldız, Arda Gezer, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak (Mikhael Rosheuvel dk. 27), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Süleyman Koç, Sefa Akgün, Özgür Sert (Hasan Batuhan Artarslan dk. 46), Muhammed Furkan Özhan, Eren Tozlu, Celal Hanalp (Herolind Shala dk. 67)

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Cengizhan Bayrak, Yakup Kırtay, Alican Özfesli, Muhammed Emin Yavaş, Mustafa Gürkan Varlık, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Sarı kartlar: Süleyman Koç, Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Kubat Altunbudak, Murat Berkan Demir (Altay) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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